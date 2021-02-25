Брестский суд приговорил к 10 годам участника протеста, погибшего от пули силовика
Геннадия Шутова и его друга Александра Кордюкова обвиняют в оказании сопротивления сотрудникам МВД по время массовых протестов. Потерпевшими по делу проходят военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицин
Брестский суд вынес обвинительный приговор Геннадию Шутову, который во время протестной акции 11 августа 2020 года получил смертельное ранение.
Геннадия Шутова и его друга Александра Кордюкова обвиняют в оказании сопротивления сотрудникам МВД по время массовых протестов. Потерпевшими по делу проходят военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицин. Именно после столкновения с этими силовиками Шутов скончался в результате огнестрельного оружия.
Суд признал погибшего Шутова виновным и назначил ему 10 лет лишения свободы. Кордюкову постановили обвинительный приговор без назначения наказания.
По версии белорусских властей, во время митинга «агрессивно настроенные» граждане с «арматурой в руках» напали на сотрудников правоохранительных органов. Силовикам пришлось применить оружие «с целью защиты своей жизни».
Родственники Геннадия Шутова со ссылкой на очевидцев сообщили, что мужчина вообще не участвовал в протесте и шел по улице, а пуля, предположительно, была выпущена силовиками с крыши. Пострадавший был ранен в голову, перенес несколько операций, но спасти его не удалось.