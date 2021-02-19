СК Белоруссии отказался возбуждать дело по факту гибели участника протестов
Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску отказалось возбуждать уголовное дело по факту смерти участника протестной акции Александра Тарайковского. Он стал первым погибшим манифестантом
Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску отказалось возбуждать уголовное дело по факту смерти участника протестной акции Александра Тарайковского. Он стал первым погибшим манифестантом.
Глава ведомства Иван Носкевич сообщил агентству БЕЛТА, что вечером 10 августа Александр Тарайковский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, проигнорировав «многочисленные предупреждения правоохранителей», направился в их сторону.
По версии следствия, участник протестной акции своими действиями «провоцировал силовиков, которые не знали его намерений». По словам Носкевича, сотрудники милиции располагали оперативной информацией о возможных терактах и якобы наличии у протестующих оружия или взрывчатки. С учетом этих обстоятельств, силовики восприняли Тарайковского «как реальную угрозу жизни и здоровью» окружающих.
«Сотрудники правоохранительных органов применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход», - заявил начальник СК. Силовики добавил, что участник протеста погиб, поскольку «в силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим». Оснований для возбуждения дела по факту гибели Тарайковского нет, считают в СКБ.