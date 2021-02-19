Власти США ввели визовые санкции против 43 граждан Белоруссии
Власти США наложили визовые ограничения на 43 граждан Белоруссии, которые несут ответственность за «подрыв демократии» в республике. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в Америку
Власти США наложили визовые ограничения на 43 граждан Белоруссии, которые несут ответственность за «подрыв демократии» в республике. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в Америку.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что под визовые санкции попали высокопоставленные чиновники из судебной системы Белоруссии, руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, участвовавшие в разгоне протестов, судьи и прокуроры, причастные к осуждению мирных участников протестов и журналистов, а также руководители вузов, которые «угрожали студентам-участникам мирных протестов», сообщает РБК.
Власти США также выразили обеспокоенность продолжающимся жестоким подавлением мирных протестов, а также давлением на про-демократических активистов и журналистов. Энтони Блинкен привел в пример недавний приговор журналисткам польского телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой за стрим с митинга. Девушек посадили на два года.
Ранее Минфин США ввел санкции против главы МВД Юрия Караева, начальника минской полиции Ивана Кубракова, заместителя командующего внутренними войсками МВД Хазалбека Атабекова, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы.