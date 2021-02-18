Белоруссия из-за жесткого подавления протестов столкнулась с масштабной «утечкой мозгов»
По данным агентства Bloomberg, действия белорусских силовиков ударили по любимому детищу президента Александра Лукашенко Парку высоких технологий, который является одним из ведущих инновационных IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе
Белоруссия из-за массовых протестов и преследования инакомыслящих столкнулась с мощной волной «утечки мозгов».
По данным агентства Bloomberg, действия белорусских силовиков ударили по любимому детищу президента Александра Лукашенко Парку высоких технологий, который является одним из ведущих инновационных IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. С момента запуска в кластере появились такие успешные проекты, как World of Tanks, Viber и Maps.me.
После жестких подавлений антиправительственных протестов, а также уголовного преследования активистов и журналистов, крупные IT-компании начали частично или полностью переводить штат своих сотрудников за границу и закрывать офисы в Белоруссии.
Так, IT-кластер покинули японская Rakuten, которая владеет мессенджером Viber, и глава подразделения в белорусском производителе GPS-технологий Gurtam Александр Кувшинов. Последний уехал из республики после того, как его упомянули на телевидении в связи с расследованием в отношении PandaDoc.
В основном белорусские IT-специалисты уезжают в соседнюю Литву, поскольку там зарегистрировать новый бизнес в сфере финтеха проще и быстрее, чем в других странах Европы.
По подсчетам Bloomberg, своих сотрудников из Белоруссии и в Литву перевели около 40 компаний, работающих в сфере IT. Еще 30 фирм планируют последовать этому же примеру. Белорусских специалистов помимо Литвы также ждут в Польше и на Украине.