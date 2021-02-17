Белорусская прокуратура попросила два года колонии для журналисток из-за стрима с места разгона протестующих
Прокуратура Белоруссии попросила суд приговорить к двум годам лишения свободы журналисток телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову (псевдоним — Андреева)
Прокуратура Белоруссии попросила суд приговорить к двум годам лишения свободы журналисток телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову (псевдоним — Андреева).
Сотрудниц телеканала обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает «Медуза».
Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову задержали 15 ноября 2020 года во время стрима с «Площади перемен» в Минске, когда силовики разгоняли людей с места гибели активиста Романа Бондаренко.
Сначала журналисткам назначили административный арест, а позже предъявили обвинение по уголовной статье.
По версии белорусских следователей, журналистки якобы осуществили сбор протестующих «путем озвучивания информации» в прямом эфире, что затем привело к остановке общественного транспорта.
Сотрудницы «Белсата» находятся в СИЗО уже больше трех месяцев. Правозащитники признали их политическими заключенными.