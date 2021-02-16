В Белоруссии силовики проводят обыски у журналистов и правозащитников
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников. Следственные действия проводятся в разных городах страны
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников. Следственные действия проводятся в разных городах страны.
По данным портала Tut.by, в Минске силовики пришли с обысками к председателю «Белорусской ассоциации журналистов» (БАЖ) Андрею Бастунцу, пресс-секретарю БАЖ Борису Горецкому, юристу БАЖ Олегу Агееву, координатору кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрею Полуде и правозащитнице «Весны» Наталье Сацункевич.
В Гомеле обыски проходят по месту жительства журналистки Ларисы Щиряковой. Ей милиционеры сообщили, что обыск якобы проводится в рамках уголовного дела по статье «убийство сотрудника органов внутренних дел».
В Следственном комитете Белоруссии позже уточнили, что обыски проходят в рамках уголовного дела по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».