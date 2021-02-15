В Белоруссии силовики задержали лыжников по подозрению в проведении незаконного митинга
В МВД Белоруссии заявили, что задержанные «под видом катания на лыжах» устроили несанкционированный митинг с использованием бело-красно-белой символики
В деревне Лешно Молодечненского района Минской области силовики задержали 19 лыжников по подозрению в проведении несанкционированной акции.
11 женщин и 8 мужчин были задержаны около электроподстанции.
В МВД Белоруссии заявили, что задержанные «под видом катания на лыжах» устроили несанкционированный митинг с использованием бело-красно-белой символики (цвета флага страны, который стал символом протестов против президента Александр Лукашенко).
В милиции также сообщили, что у задержанных с собой якобы были баллончик с красной красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики и другая «протестная атрибутика».
Также сообщается о задержании силовиками 68 участников и гостей музыкального мероприятия на базе отдыха «Огонек» около города Смолевичи. В МВД заявили, что под видом концерта проводилась встреча «активистов деструктивного телеграм-канала».