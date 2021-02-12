Власти Белоруссии обвинили Марию Колесникову в заговоре с целью захвата власти
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили против члена президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой два новых уголовных дела
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили против члена президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой два новых уголовных дела.
Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщает, что Марию Колесникову обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.
Аналогичные обвинения власти предъявили юристу Максиму Знаку.
«Мы и защита Марии и Максима уверены: это исключительно политическое преследование. Обвинения не имеют под собой законных оснований», - говорится в заявлении штаба Бабарико, которое цитирует «Новая газета».
Напомним, что до этого Мария Колесникова и Максим Знак обвинялись в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Ранее власти пытались насильно выдворить Колесникову из страны на Украину, однако она успела порвать свой паспорт. После этого ее арестовали.