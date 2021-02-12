Президент Белоруссии призвал граждан отказаться от смартфонов в пользу кнопочных телефонов
Александр Лукашенко рекомендовал гражданам отказаться от использования смартфонов и перейти на простые кнопочные мобильные телефоны. Свою рекомендацию он объяснил тем, что «американская разведка ведет за гражданами активную слежку через смартфоны»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал гражданам отказаться от использования смартфонов и перейти на простые кнопочные мобильные телефоны. Свою рекомендацию он объяснил тем, что «американская разведка ведет за гражданами активную слежку через смартфоны».
В своем выступлении, запись которого опубликована в Telegram-канале «На видео видно», Лукашенко призвал всех «умных людей» переходить на кнопочные телефоны, так как через «двенадцатые смартфоны американцы каждую минуту следят за перемещениями белорусов и их действиями в сети».
Сам президент Белоруссии ранее признавался журналистам, что не пользуется мобильным телефоном, а новости из интернета узнает от своего младшего сына Николая.