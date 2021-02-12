Переболевший коронавирусом президент Белоруссии закашлял на собрании и сорвал овации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее сообщивший, что переболел коронавирусом, своим кашлем сорвал овации во время Всебелорусского народного собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее сообщивший, что переболел коронавирусом, своим кашлем сорвал овации во время Всебелорусского народного собрания.
Во время выступления Александр Лукашенко закашлял и заявил «Эта зараза снова ко мне пришла». После его слов чиновники заулыбались и стали аплодировать, сообщает «ФедералПресс».
Белорусский президент также сообщил, что в республике планируют наладить производство китайской вакцины от COVID-19. Помимо этого, граждан Беларуси прививают российской вакциной «Спутник V».