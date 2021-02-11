Александр Лукашенко приедет в Россию за кредитом для Белоруссии в 3 млрд долларов
Президент Белоруссии в ближайшее время приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Главы двух государств планируют обсудить вопрос о предоставлении Минску нового кредита
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Главы двух государств планируют обсудить вопрос о предоставлении Минску кредита в размере 3 млрд долларов.
По данным «Коммерсанта», переговоры должны состояться 22 и 25 февраля в Сочи.
Напомним, что в ходе сентябрьской встречи Путин и Лукашенко договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Сейчас Лукашенко рассчитывает получить доступ к остатку средств, выделенных Россией на строительство Белорусской АЭС.