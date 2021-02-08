Власти Белоруссии потребовали от Польши выдать основателей телеграм-канала NEXTA
Следственный комитет Белоруссии направил документы в Польшу на экстрадицию основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича
Следственный комитет Белоруссии направил документы в Польшу на экстрадицию основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича.
Документы на выдачу Путило и Протасевича направлены на имя генпрокурора Польши.
«С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», - сообщили в СКБ.
Ранее КГБ внесло Степана Путило и Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Создатели телеграм-канала Nexta проходят по делам, возбужденным по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Белорусские власти преследуют Путило и Протасевича из-за того, что их телеграм-канал широко освещает протестные акции в республике. На NEXTA подписано более 1,5 млн человек.