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06 февраля 2021, 02:21

В Белоруссии власти арестовали деньги фондов, которыми оплачивали штрафы участников протеста

Минское управление Следственного комитета наложило арест на денежные средства, которыми независимые фонды и частные пожертвовали оплачивали штрафы участников протестных акций

В Белоруссии власти арестовали деньги фондов, которыми оплачивали штрафы участников протеста
Фото: Tut.by

Минское управление Следственного комитета наложило арест на денежные средства, которыми независимые фонды и частные пожертвовали оплачивали штрафы участников протестных акций.

Глава ведомства Сергей Паско в беседе с агентством «Белта» объяснил арест благотворительных денег тем, что административное наказание, которое применяется в отношении задержанных, «предполагает принцип индивидуальной ответственности». Таким образом, нарушители должны сами оплачивать свои штрафы.

«В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — заявил следователь.

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после выборов президента, победу на которых официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестные акции жестко разгонялись сотрудниками полиции, которые применяли насилие в отношении мирных демонстрантов. Действия белорусских властей стали поводом для введения Евросоюзом санкций против высокопоставленных чиновников и силовиков, включая самого Александра Лукашенко.

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