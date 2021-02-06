В Белоруссии власти арестовали деньги фондов, которыми оплачивали штрафы участников протеста
Минское управление Следственного комитета наложило арест на денежные средства, которыми независимые фонды и частные пожертвовали оплачивали штрафы участников протестных акций
Минское управление Следственного комитета наложило арест на денежные средства, которыми независимые фонды и частные пожертвовали оплачивали штрафы участников протестных акций.
Глава ведомства Сергей Паско в беседе с агентством «Белта» объяснил арест благотворительных денег тем, что административное наказание, которое применяется в отношении задержанных, «предполагает принцип индивидуальной ответственности». Таким образом, нарушители должны сами оплачивать свои штрафы.
«В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — заявил следователь.
Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после выборов президента, победу на которых официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестные акции жестко разгонялись сотрудниками полиции, которые применяли насилие в отношении мирных демонстрантов. Действия белорусских властей стали поводом для введения Евросоюзом санкций против высокопоставленных чиновников и силовиков, включая самого Александра Лукашенко.