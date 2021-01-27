Правительство Украины предложило ввести санкции против 13 российских авиакомпаний
Правительство Украины предложило ввести санкции в отношении 13 российских авиакомпаний. Соответствующее предложение кабмин планирует внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
Правительство Украины предложило ввести санкции в отношении 13 российских авиакомпаний. Соответствующее предложение кабмин планирует внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Речь идет о трехлетних санкциях, которые предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины, сообщает «Интерфакс».
Под эти санкции могут попасть «Вологодское авиационное предприятие», «Красавиа», «Комиавиатранс», «Авиакомпания Азимут», «Ираэро», «Авиасервис», «Тулпар Эйр», «Аэролимузин», Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны России, «Победа», «Авиационные технологии инвестиции сервис», ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», «Симаргл».
По версии Киева, эти перевозчики осуществляют полеты в запрещенной зоне над полуостровом Крым.