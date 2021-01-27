Жительницу Минска арестовали на 15 суток из-за туалетного ершика с надписью «Путин»
Суд Центрального района Минска арестовал на 15 суток местную жительницу, которая принесла к зданию посольства России ершик с надписью «Путину». Это произошло 23 января – в день массовых протестов в российских городах
Суд Центрального района Минска арестовал на 15 суток местную жительницу, которая принесла к зданию посольства России ершик с надписью «Путину». Это произошло 23 января – в день массовых протестов в российских городах в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.
Издание Onliner сообщает, что жительницу Минска признали виновной в нарушении порядка проведения акции.
Женщина рассказала, что ее задержал некий мужчина, который выбежал из будки возле здания российского посольства.
Отметим, что туалетный ершик стал одним из символов протеста 23 января. Этот предмет упоминался в расследовании Алексея Навального о «дворце Путина» в Геленджике, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей. В расследовании среди прочего сообщалось, что для «дворца» закупили самую дорогую мебель, и даже туалетный ершик обошелся в 700 евро (примерно 62 тысячи рублей).