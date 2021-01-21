Александр Лукашенко призвал ввести в Белоруссии «американские» законы в налоговой сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и депутатам принять в республике «американские законы» об ответственности за уклонение от уплаты налогов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и депутатам принять в республике «американские законы» об ответственности за уклонение от уплаты налогов.
На совещании с министрами Александр Лукашенко призвал их «равняться на США» в борьбе с теми, кто уклоняется от уплаты налогов в государственную казну.
«Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии», - заявил Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА.
Президент посетовал, что в США за отказ платить налоги назначают «бешеные сроки», а в Белоруссии «целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим».