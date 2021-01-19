Белоруссию лишили права на проведение чемпионата мира из-за разгона протестов
Совет Международной федерации хоккея 18 января принял решение лишить Белоруссию права на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Данное решение связано с жестким подавлением протестов в республике
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 18 января принял решение лишить Белоруссию права на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Данное решение связано с жестким подавлением протестов в республике, которые начались после победы на президентских выборах Александра Лукашенко.
В IIHF сообщили, что перенос турнира связан с вопросами безопасности, «которые находятся вне контроля организации».
«В настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси», - говорится в заявлении совета, которое цитирует «Новая газета».
Где пройдет ЧМ по хоккею, пока не сообщается. Основным претендентом считается Латвия.
Ранее компании Nivea Men и Skoda заявили, что впервые откажутся от спонсорства ЧМ по хоккею, если он пройдет в Белоруссии. Компании заявили, что выступают против всех форм дискриминации и насилия. Позже с аналогичным заявлением выступила швейцарский производитель часов Tissot.