Nivea Men и Skoda не будут спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Белоруссии
Компании Nivea Men и Skoda отказалась быть спонсорами Чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Белоруссии. Таким образом компании решили выразить свой протест против жестких разгонов протестных акций в республике
Компании Nivea Men и Skoda отказалась быть спонсорами Чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Белоруссии. Таким образом компании решили выразить свой протест против жестких разгонов протестных акций в республике.
В аккаунте Nivea в соцсети Instagram сообщается, что Nivea Men выступает за уважение, единство и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Компания уже уведомила о своем решении Международную федерацию хоккея.
Заявление Nivea последовало после многочисленных комментариев пользователей Instagram с просьбой отказаться от спонсирования чемпионата в Белоруссии и не поддерживать режим Александра Лукашенко.
Отметим, что Nivea Man спонсирует чемпионат мира по хоккею более 10 лет подряд.
Вслед за Nivea об отказе от спонсорства объявил чешский автопроизводитель Skoda, который поддерживает ЧМ по хоккею с 1993 года.
В компании заявили, что с уважением относятся к правам человека, поэтому будут вынуждены отказаться от финансирования спортивного турнира, если в этом году он пройдет в Белоруссии.
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель пообещал принять решение о месте проведения чемпионата в течение 5−10 дней.