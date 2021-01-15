Замглавы Белоруссии признался в планах властей создать концлагеря для участников протеста
Белорусское объединение BYPOL, которое помогает силовикам, уволившимся из-за отказа разгонять протесты, опубликовало на YouTube запись разговора человека с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова
Белорусское объединение BYPOL, которое помогает силовикам, уволившимся из-за отказа разгонять протесты, опубликовало на YouTube запись разговора человека с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова. Силовик заявил об убийстве участника митинга, а также сообщил о планах белорусских властей создать для протестующих «специализированные концлагеря».
Запись была сделана 30 октября 2020 года. В тот день Николай Карпенков покидал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК).
В беседе с подчиненными высокопоставленный силовик заявил, что руководители правоохранительных органов обсуждали на совещании с президентом Александром Лукашенко возможность создания в стране спецлагерей, куда будут попадать «особо активные» протестующие.
«Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру», - заявил Карпенков.
В разговоре замглавы МВД также подтвердил информацию оппозиции, согласно которой активист Александр Тарайковский был убит сотрудниками ОМОНа.
«Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», - заявил силовик.