Белоруссия попросила у России доступа к госзакупкам для своих предприятий
Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что у президента Александра Лукашенко «есть принципиальный вопрос» к Москве, который касается допуска белорусских предприятий к госзакупкам в России
Александр Лукашенко попросил российские власти допустить белорусские компании к государственным закупкам.
Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что у президента Александра Лукашенко «есть принципиальный вопрос» к Москве, который касается допуска белорусских предприятий к госзакупкам в России.
Ранее после переговоров в Сочи министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик сообщил о достигнутой договоренности об участии республиканских предприятий в российских тендерах.
«Решение пока не является окончательным, однако наши предприятия сегодня включены в соответствующий реестр Российской Федерации», - сообщил белорусский министр.