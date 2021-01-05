Сотрудников КГБ Белоруссии обвинили в подготовке убийства политолога Андрея Суздальцева
Бывший заместитель командира боевой группы Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар обвинил КГБ в подготовке убийства российского политолога, доцента НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрея Суздальцева
Бывший заместитель командира боевой группы Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар обвинил КГБ в подготовке убийства российского политолога, доцента НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрея Суздальцева.
Бывший силовик заявил, что у него есть доказательства того, что сотрудники Комитета госбезопасности планировали планировали физическое устранение Андрея Суздальцева, сообщает Euroradio.
«Этого на записи нет, но это подтвердит мой источник лично в суде. Я очень надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация. Я очень надеюсь, что отреагирует мировое сообщество, в частности европейское, и Америка», — заявил Игорь Макар.
Андрей Суздальцев заявил, что доверяет сведениям, которые предоставил Игорь Макар. Он также отметил, что был в хороших отношениях с убитым несколько лет назад журналистом Павлом Шереметом, поэтому он не удивляется, что они оба были в списке потенциальных жертв белорусских спецслужб.
Павел Шеремет погиб в Киеве в 2016 году,. Неизвестные подорвали автомобиль журналиста.