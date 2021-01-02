В Белоруссии ввели плату за выезд из страны на автомобиле
В Белоруссии областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд граждан из страны. Соответсвующие изменения были внесены в Налоговый кодекс республики.
В Белоруссии областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд граждан из страны. Соответсвующие изменения были внесены в Налоговый кодекс республики.
Согласно этому документу, с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Белоруссии в пунктах пропуска.
Платить за выезд из Белоруссии должны водители транспортных средств массой до пяти тонн и с не более восемью местами для сидения.
Размер сбора за выезд будет устанавливаться областными Советами депутатов в пределах 3 базовых величин (более 2200 российских рублей) за пересечение границы одним транспортным средством. Количество выезжающих пассажиров на размер сбора не повлияет. При этом, если депутаты не установят ставку сбора, то она будет считаться равной нулю.
Автомобили президента, премьера и других высокопоставленных чиновников облагаться налогом на выезд из страны не будут.