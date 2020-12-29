В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом
Минздрав Белоруссии объявил о начале вакцинации населения от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Первая партия вакцины поступила в республику 29 декабря
Минздрав Белоруссии объявил о начале вакцинации населения от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Первая партия вакцины поступила в республику 29 декабря.
Глава ведомства Дмитрий Пиневич сообщил, что первыми будут привиты медицинские работники, педагоги и другие специалисты, которым приходится много контактировать с людьми.
Вакцинация проводится на добровольной основе.
Отметим, что белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса, так как относит себя к числу скептиков.