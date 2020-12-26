The Insider сообщил о планах Кремля создать в Белоруссии пророссийскую партию
Администрация президента России строит планы по внедрению в управляющие органы оппозиции Белоруссии, а также организовать в соседней республике конституционную реформу, чтобы к власти пришли лояльные силы
Администрация президента России строит планы по внедрению в управляющие органы оппозиции Белоруссии, а также организовать в соседней республике конституционную реформу, чтобы к власти пришли лояльные силы. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на документы, полученные из кремлевского управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Это управление возглавляет генерал Службы внешней разведки Владимир Чернов.
Один из документов носит название «Стратегия работы в Республике Белоруссия». В нем говорится о необходимости сохранения российского влияния в Белоруссии, создании базы для формирования будущего общественно-политического движения, а также создании собственных каналов распространения информации (СМИ, соцсети, Telegram-каналы и т.д.).
Второй документ представляет собой стенограмму выступления Владимира Чернова по вопросу урегулирования ситуации в Белоруссии. Российский генерал говорит о необходимости проведения конституционной реформы и передачи власти парламенту, в который должны войти лояльные Кремлю силы.
Также в документах есть список «актива», который привлекается Администрацией президента к работе по Белоруссии. В этот «актив» входят глава правления ОО «Содействие и развитие» Максим Леоненков, руководитель ГК «Фермент» Валерий Бестолков и председатель совета директоров ООО «Фармдэнд» Иван Логовой.
Третий документ, попавший к журналистам, касается создания российскими властями «марионеточной» партии в Белоруссии, которая будет назваться «Право народа». Целью программы этой партии является перевод народного недовольства в сторону «конституционных реформ», что должно отвлечь белорусских граждан от выражения недовольства через митинги.
The Insider отмечает, что в этих документах есть множество правок от сына упомянутого бизнесмена Ивана Логового Никиты, который активно поддерживает протестной движение в Белоруссии. При этом Логовой-старший часто выступает в политическом клубе «Единой России» «Центр социально-консервативной политики» и регулярно затрагивает тему углубления белорусско-российской интеграции.