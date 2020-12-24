В белорусской милиции назвали безопасным использование резиновых дубинок против участников протеста
Белорусская милиция сочла безопасным использование дубинок против участников протестных акций. Такое заявление сделал начальник ГОВД города Пинска Дмитрий Коровяковский
Белорусская милиция сочла безопасным использование дубинок против участников протестных акций. Такое заявление сделал начальник ГОВД города Пинска Дмитрий Коровяковский.
Милиционер заявил, что граждане «путают жестокое и жесткое задержание» и поясни, что жестокостью являются применение силы к человеку, «который обездвижен, в наручниках или находится в здании ОВД». Такое применение силы Коровяковский назвал недопустимым.
«Но когда люди идут в течение трех дней с палками, камнями, выходят каждый вечер и день на улицы и этими улюлюкающими толпами ходят и громят город — ну, наверное, в этот момент разрешено применение силы. Это называется жесткое задержание», - сообщил глава милиции Пинска, слова которого приводит Tut.by.
Коровяковский признал, что «лидеров» акций задерживали жестко, но «те, кто пытался их отбить, получали по мягким тканям резиновой палкой». При этом начальник милиции отметил, что резиновая дубинка «мягкая и не наносит серьезных травм».