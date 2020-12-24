Власти США ввели санкции против Белоруссии из-за «подрыва демократических процессов»
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении одного частного лица и четырех организаций из Белоруссии. Визовые и финансовые ограничения введены из-за «подрыва демократических процессов и институтов» в республике
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении одного частного лица и четырех организаций из Белоруссии. Визовые и финансовые ограничения введены из-за «подрыва демократических процессов и институтов» в республике.
В американский санкционный список вошли первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич, Центризбирком Белоруссии, ГУВД Минска, минский отряд ОМОН и спецназ КГБ «Альфа».
Накануне третий пакет санкции против белорусских чиновников и силовиков утвердили власти Евросоюза. В связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества» в «черный список» были внесены 29 граждан республики и семь предприятий, которые обслуживают режим Александра Лукашенко.