Белорусские силовики возбудили уголовное дело против Светланы Тихановской
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и членов координационного совета оппозиции. Всех их обвиняют в создании экстремистского сообщества и руководстве им
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и членов координационного совета оппозиции. Всех их обвиняют в создании экстремистского сообщества и руководстве им.
Дело об экстремизме возбуждено против Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.
Также сообщается о возбуждении дела по факту финансирования деятельности экстремистского сообщества против Алексея Леончика – сооснователя проекта BY_help для помощи пострадавшим от политических репрессий.
Напомним, что еще в августе белорусские силовики обвинили членов координационного совета оппозиции в призывах к действиям, направленным на причинение вреда безопасности страны. Тогда были арестованы Мария Колесникова и Максим Знак. Сейчас оппозиционеров обвинят уже в заговоре с целью захвата власти.
Светлана Тихановская, которая вынуждена была покинуть Белоруссию сразу после президентских выборов, с октября находится в международном розыске.