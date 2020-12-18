Власти Евросоюза ввели новые санкции против белорусских чиновников
В санкционный список Евросоюза среди прочих попали спикер палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак, генпрокурор Андрей Швед, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт – муж пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт
Евросоюз 17 декабря ввел третий пакет санкций против руководства Белоруссии. Под ограничения попали 29 граждан республики и семь организаций.
В санкционный список Евросоюза среди прочих попали спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак, генпрокурор Андрей Швед, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт – муж пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт.
Среди юридических лиц под европейские санкции попали «140 ремонтный завод» (занимается ремонтом танков), «Агат - электромеханический завод», «МЗКТ» и «Белтехэкспорт», продающий вооружения и военную технику за рубеж, Управление делами президента Белоруссии, застройщик Dana Holdings и IT-компания ООО «Синезис», сообщает портал Tut.by.
Напомним, что санкции в отношении руководства Белоруссии были введены из-за жестких разгонов мирных протестов.