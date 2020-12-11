Белорусская оппозиция сообщила об открытии в 20 странах «народных посольств»
Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что открытие «народных посольств» является первым шагом на пути «построения принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами»
Координационный совет белорусской оппозиции сообщил об открытии «народных посольств» в двадцати иностранных государствах.
Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что открытие «народных посольств» является первым шагом на пути «построения принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами», сообщает «Интерфакс».
«Народные посольства» займутся организацией встреч с представителями дипломатического корпуса, а также будут взаимодействовать с организациями белорусской диаспоры, проводить информационные, экономические и культурные мероприятия.
«Народные посольства нацелены на защиту прав, поддержку и солидаризацию беларусов, живущих в разных странах мира», - отметила в свою очередь лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.