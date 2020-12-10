Власти Белоруссии введут ограничения на выезд из страны в связи с пандемией
В соответствующем постановлении правительства говорится, что для граждан республики на выезд из республики закрываются автодорожные, железнодорожные и речные пункты пропуска
Власти Белоруссии через 10 дней введут ограничения на выезд из страны через наземные пункты с целью предотвращения распространения коронавируса.
В соответствующем постановлении правительства говорится, что для граждан республики на выезд из республики закрываются автодорожные, железнодорожные и речные пункты пропуска. Данные ограничения будут распространять и на иностранных граждан, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в Белоруссии.
Пересечение границы через наземный разрешается только в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии. Получить разрешение на выезд можно получить в комитете государственного пограничного комитета.
Гражданам Белоруссии можно выехать из страны в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника, супруга/супруги, для лечения за границей или учебы. Однако выезд по вышеперечисленным причинам будет разрешен не чаще одного раза в течение полугода.
Иностранцы, приезжающие в Беларусь, должны будут иметь при себе справку с отрицательным результатом на коронавирус.