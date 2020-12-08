МОК запретил президенту Белоруссии посещать олимпийские игры
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил президента Белоруссии Александра Лукашенко от участия в олимпийских играх. Таким образом, белорусский лидер не сможет лично присутствовать на летних играх в Токио в 2021 году
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил президента Белоруссии Александра Лукашенко от участия в олимпийских играх. Таким образом, белорусский лидер не сможет лично присутствовать на летних играх в Токио в 2021 году.
В официальном заявлении МОК говорится, что олимпийский комитет Белоруссии «не защищает должным образом белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри национального комитета, членских спортивных федераций и движений».
В этой связи было принято решение о применении санкций в отношении членов исполнительного совета национального комитета Белоруссии, которые выражаются в их отстранении от всех олимпийских мероприятий.
Под санкции МОК попали Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко (вице-президент НОК) и председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.
Белорусских спортсменов санкции МОК не затрагивают. Они могут участвовать в олимпийских играх под флагом своей страны.
Одновременно с этим МОК приостановил все выплаты белорусскому комитету за исключением тех, что связаны с подготовкой спортсменов к Олимпийским играм в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. Олимпийские стипендии будут выплачиваться напрямую атлетам.
Ранее более 1000 белорусских спортсменов написали открытое письмо к президенту Александру Лукашенко с просьбой остановить насилие силовиков в отношении участников мирных протестов и провести новые президентские выборы.