Светлана Тихановская назвала Александра Лукашенко «главным тунеядцем Беларуси»
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала президента Александра Лукашенко «главным тунеядцем» страны. Таким образом политик ответила главе республики на его призыв «заставить всех безработных работать, а протестующих поставить на учет»
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала президента Александра Лукашенко «главным тунеядцем» страны. Таким образом политик ответила главе республики на его призыв «заставить всех безработных работать, а протестующих поставить на учет».
В своем Telegram-канале Светлана Тихановская написала, что «главный тунеядец в Беларуси - это Александр Лукашенко». «Каждую неделю его „самозанятость“ приносит стране миллионные убытки. Каждую неделю из-за него увольняют честных людей и разоряют честные бизнесы. Каждую неделю из-за него беларусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании», - заявила лидер оппозиции.
Накануне Александр Лукашенко поручил чиновникам в срочном порядке заняться трудоустройством безработных белорусов, а «всех тунеядцев болтающихся поставить на учет и заставить работать». Президент заявил, что «неработающий шатающийся человек» является потенциальным преступником. Под «шатающимися на улице» Лукашенко имел ввиду участников массовых протестных акций.