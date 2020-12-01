В Минске двух молодых людей судят за «циничную» надпись на плитке
В Минске двое местных жителей оказались на скамье подсудимых за «циничную надпись» на месте мемориала Александру Тарайковскому. Обвиняемым грозит уголовная ответственность. Сейчас они находятся под арестом
В Минске двое местных жителей оказались на скамье подсудимых за «циничную надпись» на месте мемориала Александру Тарайковскому. Обвиняемым грозит уголовная ответственность. Сейчас они находятся под арестом.
Дело было возбуждено в сентябре, после задержании нескольких жителей Минска, которые пытались восстановить мемориал Александру Тарайковскому (надпись на тротуарной плитке).
По делу об умышленном повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и хулиганстве проходят 25-летняя Мария Бобович и 26-летний Максим Павлющик.
При этом, изначально ущерб от действий обвиняемых оценили в 7,5 тысячи белорусских ублей. Однако позже представители ГПО «Горремавтодор» уточнили, что фактическая сумма ущерба составила 211 рублей 20 копеек (около 6 тысяч российских рублей), сообщает портал Tut.by.
Максим Павлющик рассказал в суде, что написал на плитке часть фразы «не забубем» и пояснил, что имел ввиду «не забудем». После этого к нему подошли сотрудники милиции и задержали.
Напомним, 34-летний Александр Тарайковский погиб в Минске 10 августа 2020 года. В МВД заявили, что мужчина пострадал от взрыва устройства, которое принес с собой. Однако на видео с места происшествия видно, что руки у Тарайковского пустые, а ранение он получил после выстрела.