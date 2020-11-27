Александр Лукашенко пообещал оставить президентский пост после принятия новой Конституции
Президент Белоруссии заявил о готовности отказаться от своей должности после принятия новой Конституции страны. При этом глава государства заверил, что он не делает Основной закон «под себя»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности отказаться от своей должности после принятия новой Конституции страны. При этом глава государства заверил, что он не делает Основной закон «под себя».
«С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», - заявил белорусский президент, слова которого приводит РИА Новости.
Г-н Лукашенко также пообещал не допустить, чтобы при принятии новой Конституции «кто-то сфальшивил», а потом «выборы по новой Конституции сфабриковал».
В начале 2021 года власти республики намерены провести Всебелорусское народное собрание, в ходе которого будет решаться вопрос о новой Конституции.