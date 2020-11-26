Светлана Тихановская призвала Европу прекратить сотрудничество с белорусскими госпредприятиями
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейские компании пересмотреть свое сотрудничество с белорусскими государственными предприятиями
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейские компании пересмотреть свое сотрудничество с белорусскими государственными предприятиями.
В своем Twitter Светлана Тихановская попросила «пересмотреть отношения с белорусскими компаниями и режимом» норвежскому производителю удобрений Yara, немецкой машиностроительной компании Eickhoff и производителям канатов из Австрии Teufelberger.
Свою позицию оппозиционерка объяснила преследованием сотрудников «Беларуськалия», которые присоединились к общенациональной забастовке. Так, шахтеры отказываются подниматься на поверхность и требуют прекращения насилия в отношении участников протестных акций.
Светлана Тихановская сообщила, что 55 сотрудников государственного предприятия были уволены с работы, а 8 человек вынужденно уехали из Белоруссии.