Светлана Тихановская предложила приравнять белорусский ОМОН к террористической организации
Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) террористическими организациями
Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) террористическими организациями.
В своем телеграм-канале Светлана Тихановская отметила, что «раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды», то оппозиция начинает процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими.
Тихановская отметила, что все сотрудники указанных ведомств, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками преступлений против народа и попадут под санкции. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.
Соответствующее заявление Светлана Тихановская сделала в ходе встречи с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком.