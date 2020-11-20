В Минске задержали врача, раскрывшего результаты медосвидетельствования избитого до смерти Романа Бондаренко
В заявлении Генпрокуратуры Белоруссии говорится, что врач, «действуя умышленно и без служебной необходимости», вступил в преступный сговор с сотрудниками Tut.by и сообщил им результаты медосвидетельствования Романа Бондаренко
В Минске силовики задержали врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, который рассказал журналистам издания Tut.by о результатах медицинского освидетельствования активиста Романа Бондаренко, погибшего после избиения «неизвестными в масках». Врачу инкриминируют разглашение врачебной тайны.
В заявлении Генпрокуратуры Белоруссии говорится, что врач, «действуя умышленно и без служебной необходимости», вступил в преступный сговор с сотрудниками Tut.by и сообщил им результаты медосвидетельствования Романа Бондаренко. В ведомстве заявили, что подозреваемый не только разгласил врачебную тайну, но и якобы предоставил «недостоверную информацию».
В итоге, заявили в прокуратуре, действия медработника «повлекли за собой тяжкие последствия в виде повышения напряженности в обществе».
Напомним, что Роман Бондаренко сначала был задержан силовиками, а из отделения доставлен в больницу в тяжелом состоянии с множественными травмами. Спустя некоторое время мужчина скончался.
Оппозиция считает, что Бондаренко избили силовики в штатском, а в милиции утверждают, что это было «неравнодушные граждане», которые пытались помешать нарушению общественного порядка.
Позже президент Александр Лукашенко заявил, что Роман Бондаренко во время избиения «был пьян», однако врач больницы рассказал Tut. by, что мужчина на момент задержания был совершенно трезв.