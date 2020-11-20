Страны Евросоюза согласовали санкции против спонсоров президента Белоруссии
Главы МИД стран-членов Евросоюза согласовали расширение санкций против Белоруссии. В расширенный список войдут чиновники, государственные и частные компании, которые поддерживают правящий режим
Главы МИД стран-членов Евросоюза согласовали расширение санкций против Белоруссии из-за жесткого подавления протестов в республике. В расширенный санкционный список войдут чиновники, государственные и частные компании, которые поддерживают правящий режим.
Агентство Reuters сообщает, что ограничения коснутся структур, которые финансируют Александра Лукашенко. Названия этих организаций не приводятся.
«Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа», - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции непосредственно против президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также других чиновников и силовиков, причастных к разгону мирных протестов.