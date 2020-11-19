Американские сенаторы подготовили законопроект о поддержке демократии в Белоруссии
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США представил законопроект под названием «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси»
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США представил законопроект под названием «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Этот документ стал ответом конгрессменов на «политические репрессии и насильственное подавление режимом Александра Лукашенко народных протестов в Беларуси».
Билль палаты представителей призван способствовать установлению демократии, прав человека и законности в Беларуси, а также поддерживать стремление белорусского народа к «сохранению независимости перед лицом угрозы со стороны путинской России».
Законопроект отвергает сфальсифицированные итоги президентских выборов в Белоруссии, не признает победу на выборах Александра Лукашенко, призывает к проведению новых президентских выборов в соответствии с нормами ОБСЕ, требует немедленного освобождения всех задержанных участников протестов, не признает интеграции Беларуси в Союзное государство вместе с Россией, а также усиливает санкции в отношении белорусских чиновников и силовиков.
Помимо этого, американские сенаторы попросили госсекретаря США Майка Помпео «реальными действиями поддержать народ Беларуси и демократическое будущее этой страны», сообщает издание «Настоящее время».
Сенаторы также выразили солидарность с жителями Беларуси и поддержку журналистам, которые подверглись преследованиям, нападениям и даже тюремным заключениям.