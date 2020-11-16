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Беларусь
16 ноября 2020, 18:29

Власти Белоруссии потребовали от Польши выдачи основателей телеграм-канала NEXTA

Министерство иностранных дел Белоруссии направило Польше ноту с требованием выдать Романа Путило и Степана Протасевича

Власти Белоруссии потребовали от Польши выдачи основателей телеграм-канала NEXTA

Министерство иностранных дел Белоруссии направило Польше ноту с требованием выдать основателей оппозиционного телеграм-канала НЕХТА (бывшая NEXTA) Романа Путило и Степана Протасевича. Белорусские власти обвиняют журналистов в призывах к экстремизму через телеграмм-каналы.

Минск в своем требовании к Варшаве ссылается на договорные обязательства в борьбе с организованной преступностью и Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Белорусские власти требует немедленной выдачи Путило и Протасевича «с учетом особой опасности их преступной деятельности».

Телеграм-канал NEXTA активно освещал протестные акции в Белоруссии, которые начались в августе после президентских выборов. Позже название и символику телеграм-канала власти республики признали экстремистским.

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