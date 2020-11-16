Власти Белоруссии потребовали от Польши выдачи основателей телеграм-канала NEXTA
Министерство иностранных дел Белоруссии направило Польше ноту с требованием выдать Романа Путило и Степана Протасевича
Министерство иностранных дел Белоруссии направило Польше ноту с требованием выдать основателей оппозиционного телеграм-канала НЕХТА (бывшая NEXTA) Романа Путило и Степана Протасевича. Белорусские власти обвиняют журналистов в призывах к экстремизму через телеграмм-каналы.
Минск в своем требовании к Варшаве ссылается на договорные обязательства в борьбе с организованной преступностью и Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Белорусские власти требует немедленной выдачи Путило и Протасевича «с учетом особой опасности их преступной деятельности».
Телеграм-канал NEXTA активно освещал протестные акции в Белоруссии, которые начались в августе после президентских выборов. Позже название и символику телеграм-канала власти республики признали экстремистским.