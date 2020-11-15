В Минске силовики применили против участников протеста светошумовые гранаты
Также очевидцы сообщают, что силовики массово задерживают протестующих около станции метро «Пушкинская». Именно там сосредоточена большая часть силовиков, поскольку у этой станции был назначен сбор участников митинга
В Минске силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона участников протестной акции. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. По данным ТАСС, женщина получила ранение в ногу осколком гранаты.
Также очевидцы сообщают, что силовики массово задерживают протестующих около станции метро «Пушкинская». Именно там сосредоточена большая часть силовиков, поскольку у этой станции был назначен сбор участников митинга.
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости информацию о применении спецсредств против участников протеста.
Сегодняшняя акция протеста в Минске была посвящена стороннику оппозиции Роману Бондаренко, который скончался после задержания. По версии оппозиции, мужчину избили силовики в штатском, когда он с другими активистами развешивал красно-белые ленты. В МВД утверждают, что Бондаренко подрался с «неравнодушными гражданами», которые пытались помешать нарушению правил благоустройства города.