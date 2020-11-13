Евросоюз пригрозил властям Белоруссии новыми санкциями из-за гибели участника протестов
Власти Евросоюза пригрозили Белоруссии дополнительными санкциями из-за гибели участника протестных акций Романа Бондаренко. Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что Роман Бондаренко скончался в результате травм, полученных «в драке».
Власти Евросоюза пригрозили Белоруссии дополнительными санкциями из-за гибели участника протестных акций Романа Бондаренко.
Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что Роман Бондаренко скончался в результате травм, полученных «в драке».
Несколько дней назад Романа Бондаренко доставили в РУВД, а затем его в состоянии комы госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой, ушибами, отеком мозга, субдуральными гематомами, ушибам и ссадинами.
В белорусском Следственном комитете заявили, что Бондаренко якобы получил травмы в ходе потасовки во дворе многоэтажных жилых домов, которая началась после того, как «люди в гражданской одежде и масках» стали снимать развешанные во дворе бело-красные ленты.
Оппозиционные СМИ считают, что «лицами в масках» были сотрудники правоохранительных органов. В милиции, напротив, утверждают, что это были «неравнодушные граждане», которые пытались помешать нарушению правил благоустройства.