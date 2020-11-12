Белорусские правозащитники насчитали 900 уголовных дел против оппозиции и ее сторонников
Правозащитный центр «Весна» сообщает, что уголовные дела были возбуждены против кандидатов в президенты, сотрудников их избирательных штабов, а также против участников протестных акций
Фото: belarus-news.com
В Белоруссии правоохранительные органы с мая 2020 года по настоящее время возбудили 900 уголовных дел против граждан страны, связанных с выборами президента.
Правозащитный центр «Весна» сообщает, что уголовные дела были возбуждены против кандидатов в президенты, сотрудников их избирательных штабов, а также против участников протестных акций.
Чаще всего дела против оппозиции и их сторонников заводятся по статьям о массовых беспорядках, о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, о применении насилия в отношении силовиков, а также об организации или участии в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок».
Правозащитники также подсчитали, что за участие в протестных акциях по всей республике было задержано около 16 тысяч человек.