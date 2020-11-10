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10 ноября 2020, 15:37

В Белоруссии частный бизнес обяжут создать профсоюзы. В случае отказа предприятия ликвидируют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой заявил, что до конца текущего года в стране должны быть созданы профсоюзные организации на всех частных предприятиях

В Белоруссии частный бизнес обяжут создать профсоюзы. В случае отказа предприятия ликвидируют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой заявил, что до конца текущего года в стране должны быть созданы профсоюзные организации на всех частных предприятиях.

Лукашенко фактически поставил частный бизнес перед выбором - или создавать профсоюз, или ликвидировать предприятие. Президент подчеркнул, что власти «шутить больше не будут».

«Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация», - добавил Александр Лукашенко, слова которого приводит РБК.

Напомним, что многие белорусские предприятия присоединились к всеобщему протесту, участники которого требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Президент страны потребовал уволить с работы тех, кто участвует в забастовках.

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