В Белоруссии частный бизнес обяжут создать профсоюзы. В случае отказа предприятия ликвидируют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой заявил, что до конца текущего года в стране должны быть созданы профсоюзные организации на всех частных предприятиях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой заявил, что до конца текущего года в стране должны быть созданы профсоюзные организации на всех частных предприятиях.
Лукашенко фактически поставил частный бизнес перед выбором - или создавать профсоюз, или ликвидировать предприятие. Президент подчеркнул, что власти «шутить больше не будут».
«Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация», - добавил Александр Лукашенко, слова которого приводит РБК.
Напомним, что многие белорусские предприятия присоединились к всеобщему протесту, участники которого требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Президент страны потребовал уволить с работы тех, кто участвует в забастовках.