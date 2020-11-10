Власти Белоруссии выслали из страны двух британских дипломатов за «деструктивную деятельность»
Власти Белоруссии объявили персонами нон грата военного атташе Великобритании в республике Тимофи Уайт-Бойкота и заместителя посла Лису Тамвуд. Указанные британские дипломаты уже покинули территорию страны
Власти Белоруссии объявили персонами нон грата военного атташе Великобритании в республике Тимофи Уайт-Бойкота и заместителя посла Лису Тамвуд. Указанные британские дипломаты уже покинули территорию страны.
Белорусские власти обвинили британских дипломатов в том, что они наблюдали за протестами в республике, собирали информацию «о внутриполитической ситуации в Беларуси» и встречались с представителями правозащитных организаций, а также «неправительственных структур», сообщает портал Tut.by.
Государственный телеканал ОНТ сообщил, что Тимофи Уайт-Бойкота является «разведчиком» и ранее работал в Югославии, Афганистане, Ираке и Украине. Лиса Тамвуд, по версии телеканала, координировала работу журналистов ВВС, которые освещали работу избирательного штаба Светланы Тихановской, а также акции протеста.
Представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что высылка британских дипломатов связана с «деструктивным характером их деятельности».