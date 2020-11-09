Между Москвой и Минском запустят российские скоростные поезда «Ласточка»
Россия и Белоруссия договорились о запуске скоростных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском. Эти поезда начнут курсировать между столицами двух соседних государств после возобновления железнодорожного сообщения, которое было прервано из-за пандемии
Россия и Белоруссия договорились о запуске скоростных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском. Эти поезда начнут курсировать между столицами двух соседних государств после возобновления железнодорожного сообщения, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.
Представитель «РЖД» сообщил РИА Новости, что данный вопрос уже был проработан с Белорусской железной дорогой.
Расписание поездов между Москвой и Минском будет обновлено 13 декабря 2020 года.
Напомним, что электропоезд «Ласточка» разрабатывался совместно ОАО «РЖД» и Siemens для маршрутов с высоким пассажиропотоком. Поезда этого типа развивают скорость до 160 километров в час.