В Минске в ходе воскресного «Марша народовластия» задержали около 500 человек
В Минске в ходе воскресной акции протеста «Марше народовластия» силовики задержали около 500 человек. Такие данные приводит правозащитный центр «Весна»
В Минске в ходе воскресной акции протеста «Марше народовластия» силовики задержали около 500 человек. Такие данные приводит правозащитный центр «Весна».
В списке задержанных оказались серебряный призер Олимпийских игр Андрей Кравченко, кикбоксер Иван Ганин, актер Александр Жданович, победительница конкурса красоты «Мисс Белоруссия - 2008» Ольга Хижинкова и несколько журналистов.
Представитель Белорусского фонда солидарности спортсменов сообщил, что Кравченко и Ганин в момент задержания находились в машине на парковке в центре города.
Примечательно, что Андрей Кравченко стал первым белорусским спортсменом, подписавшим обращение к властям страны с требованием прекратить насилие и провести новые президентские выборы. После этого его исключили из сборной Белоруссии по легкой атлетике.
Правозащитники также сообщили о задержании протестующих в Гомеле, Витебске, Жлобине, Бобруйске и Ляховичах.