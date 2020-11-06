Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко и его сына
Также в санкционный список включены пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, председатель Комитета Госбезопасности Белоруссии Иван Тертель и ряд других высокопоставленных чиновников
Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в «черный список» президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора.
Также в санкционный список включены пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, председатель Комитета Госбезопасности Белоруссии Иван Тертель и ряд других высокопоставленных чиновников.
В ЕС расширение списка объяснили «серьезностью ситуации в Белоруссии из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиционных активистов».
Александра Лукашенко ЕС включил в санкционный список из-за того, что он санкционировал недопуск ключевых кандидатов от оппозиции до выборов, произвольные аресты, жестокое обращение с мирными демонстрантами и запугивание журналистов.
Санкции против сына белорусского президента ввели из-за того, что он «неофициально руководит силовыми ведомствами республики», а значит, несет ответственность за жесткое подавление протестов.
Пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт обвинили в поддержке репрессивного режима, участие в кампании запугивания, а также участии в «серьезном подрыве демократии и верховенства закона в Белоруссии».
В рамках санкций всем фигурантам «черного списка» запрещен въезд на территорию стран Евросоюза, а их активы в союзе будут заморожены.