Александр Лукашенко запретил белорусским врачам уезжать на работу за границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет лишних врачей, и они должны лечить белорусских граждан в первую очередь. Одновременно с этим Лукашенко заявил, что насильно удерживать медиков в стране власти не будут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил местным врачам, которые уехали на работу в Польшу, возвращаться обратно. Соответствующее заявление главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко рассказал, что Польша начала «по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал», но «особенно» они просят приехать именно врачей из соседней Белоруссии.
Президент заявил, что в республике нет лишних врачей, и они должны лечить белорусских граждан в первую очередь. Одновременно с этим Лукашенко заявил, что насильно удерживать медиков в стране власти не будут.
При этом белорусские врачи должны осознавать, что если они уедут из страны, то обратно уже не вернутся. «Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства. Всех надо ставить на место», - отметил Лукашенко.