Основателя телеграм-канала Nexta обвинили организации массовых беспорядков в Минске
Следственные органы Белоруссии обвинили основателя оппозиционных телеграм-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило, а также их бывшего главного редактора Романа Протасевича в организации «массовых беспорядков»
Следственные органы Белоруссии обвинили основателя оппозиционных телеграм-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило, а также их бывшего главного редактора Романа Протасевича в организации «массовых беспорядков».
В Следственном комитете уточнили, что речь идет о «беспорядках, которые происходили в Минске с 9 августа и продолжающихся по настоящее время».
Путило и Протасевича также обвиняют в возбуждении социальной вражды к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов.
По версии следствия, подозреваемые якобы неоднократно призывали к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения.
Путило и Протасевич объявлены в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Напомним, что ранее белорусские власти признали телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. На основании этого решения доступ к Nexta на территории Белоруссии был ограничен.